Docentes autoconvocados: “no regresaremos a las aulas, no están dadas las condiciones sanitarias”

Docentes autoconvocados resolvieron lo siguiente: “No regreso a clases presenciales, ya que no hay inversión para aplicar el protocolo: la salud y la vida de alumnos, docentes, personal auxiliar y las familias de toda la comunidad educativa son más importantes”. Más información en www.losprimeros.tv

Esta mañana, un grupo de docentes autoconvocados, se reunieron para mostrar su descontento frente a la posibilidad del regreso a las aulas.

Luego de la asamblea del sábado 4 de julio, donde resolvieron ante las directivas del Ministerio de Educación de la Nación, no regresar a las clases presenciales, hoy detallan los puntos que se debatieron en esa reunión.

“Se plantearon tres ejes fundamentales, como el regreso a las aulas, el tema salarial y el plan de lucha”, aseguró Raquel Grassino, una de las referentes del grupo. Aseguró también que “por unanimidad se votó el no retorno a las clases presenciales ya que no están dadas las condiciones bajo ningún punto de vista. Las escuelas están abandonadas, no hicieron un mantenimiento de las mismas en todo este tiempo y es mucho el presupuesto necesario para poder acondicionar las aulas, en tan corto plazo”.

Raquel también afirmó que es necesaria la instalación de tanques, cisternas, inodoros y cloacas en muchos establecimientos educativos de nuestra provincia que carecen de ello. “Siempre fuimos los docentes y padres quienes vinimos sosteniendo la limpieza en las escuelas y esto no puede suceder más, menos frente a este escenario que pone en riesgo la salud de los maestros, alumnos y toda la comunidad educativa”.

También se refirió a la falta de personal auxiliar, asegurando que hace décadas que no se los incorpora en las escuelas: “los compañeros están sobrecargados, exigimos que se designe al personal auxiliar correspondiente”.

Con respecto a los insumos necesarios para la prevención sanitaria, remarcaron que los docentes no pueden hacer frente a los gastos que implica brindar a los alumnos de elementos para la correcta limpieza y desinfección. Por lo tanto, aseguraron que sería necesario destinar a cada escuela, agentes de salud que brinden soporte y permitan que el protocolo sanitario se cumpla.

Frente a la posibilidad de que la vuelta a clases se concrete, los docentes reforzaron un plan de lucha en el que llevarán a cabo una asamblea el día 18 de julio, a las 15:00 hs:

“El gobierno debe recapacitar con respecto a la fecha tentativa para el regreso, ya que la situación recién se está complicando ahora y no sabemos con qué escenario nos enfrentaremos en ese entonces. Estamos muy preocupados por estas propuestas absurdas que trae la Nación y nuestro gobierno”, aseguró Grassino.

En tanto, frente al plano salarial, aseguraron que las paritarias aún no fueron tratadas y que la cláusula gatillo debe cumplir los mismos requisitos, tal como se acordó en el acta de 2019. Este es un punto importante, ya que los docentes aseguraron que por más que las condiciones sanitarias se cumplan, si el acuerdo salarial no avanza, las clases no comienzan.