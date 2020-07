El concejal de Alberdi fue absuelto en la causa por violencia de género

CONCEJAL DE ALBERDI FUE ABSUELTO EN LA CAUSA POR VIOLENCIA DE GÉNEROEl edil de la ciudad sureña Bruno Gabriel Alexis Romano fue absuelto en la siesta de este lunes por la justicia.La medida fue resuelta por el juez Juan Fernando Saracho Daza. La farmacéutica Romina Dip aseguró haber sido víctima de violencia de género y violencia doméstica por parte de su ex pareja, hecho denunciado en marzo de 2018."El fallo es una absolución de Romano por el beneficio de la duda, hoy se dictó únicamente el veredicto y su resolución en su integridad será el próximo lunes a las 15:30 en esta misma sala" señaló a la prensa Saracho Daza.Indignada la víctima le dijo al juez; "dejo mi vida en sus manos y si me pasa algo será su responsabilidad" además de denunciar que "Saracho Daza vendió su dignidad para darle el gusto a Osvaldo Jaldo, quién apaña al golpeador. Es un fallo indignante y fuera de lugar".

Después de casi tres años de la denuncia por violencia de género interpuesta por la Sra. Romina Dip en contra del actual concejal Bruno Alexis Romano (ex pareja), recién en la tarde se conoció la sentencia por parte del Juez Juan Fernando Saracho.

Las primeras impresiones luego del veredicto

“El fallo es una absolución del Señor Bruno Romano, por el beneficio de la duda. Únicamente se ha dictado la parte resolutiva, es decir el veredicto y se ha diferido la resolución en su integridad para el lunes próximo a las 15:30 hs en esta misma sala”, dijo el Juez, Dr. Juan Fernando Saracho.

Por su parte, el abogado querellante, Dr. Gustavo Morales, dijo que “esta solo es la parte resolutiva, ahora tenemos que esperar los argumento el día de 13 (próximo lunes) y, luego, planteará esta parte el recurso de casación; no queda ninguna duda que se va a revertir este fallo, a fallo arbitrario”.

A la vez, la acusante Romina Dip dijo “una sentencia totalmente contradictoria a los hechos que estaban probados, con profesionales, justamente, del Poder Judicial, son desacreditados a un médico. El letrado Dr. Santamarina me ofreció plata (dinero) que no eran dos pesos, me ofrecía millones, pero como a todo el mundo le dije, mi dignidad no tiene precio y yo acá buscaba la verdad y la justicia, algo que no encontré”.

“El Poder Judicial de Tucumán está arrodillado al poder político, y este era un fallo cantado; todo el fin de semana la gente de Romano se me burló, se me rió en la cara diciéndome que Jaldo lo iba a limpiar. Para qué se gastan cifras millonarias en los jueces si son corruptos, hacen lo que ellos hagan. Un fallo indignante”, finalizó Romina.