Secuestran y decomisan 150 kilos de carne vacuna transportada ilegalmente

Personal de la División de Delitos Rurales y Ambientales secuestró y decomisó este lunes 150 kilos de carne vacuna que eran transportadas en la caja de una camioneta, incumpliendo las reglamentaciones para ese tipo de carga.

Cerca del mediodía, personal de la división a cargo del Comisario Principal Delfín Valdez que se encontraba en un punto de control ubicado en la localidad de La Ramada, detectó que una mujer que circulaba en una camioneta Ford Ranger llevaba en la caja del vehículo más de 150 kilos de carne vacuna faenada.

“La carga que llevaba la mujer, propietaria de una carnicería, no contaba con las condiciones sanitarias obligatorias ni las documentaciones correspondientes. Además, se trata de un vehículo que no está habilitado para ese tipo de carga”, explicó el comisario Valdez, quien también detalló que la conductora no poseía ningún remito de compra de la carne.

Inmediatamente se procedió a secuestrar la carga por infracción a la Ley Provincial de Carnes N° 5435 y se le dio intervención a la Dirección de Ganadería de la Provincia, desde donde se ordenó que se realicen las pericias veterinarias correspondientes, que se proceda al decomiso de la carne y que la mujer enfrente el pago de una multa por su accionar.