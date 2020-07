“Hay que extremar los controles para no volver a la fase 1”

Así lo expresó el vicegobernador Osvaldo Jaldo al justificar la decisión de la Legislatura de sancionar una ley para cerrar las fronteras de la provincia por 60 días. Sostuvo que “Tucumán no es una isla, estamos rodeados de provincias que están con circulación de coronavirus. Tenemos muy cerca a países como Chile, Bolivia y Brasil con graves consecuencias por la circulación del coronavirus y no podemos quedarnos sin hacer nada. Por eso esta Legislatura tomó la decisión de cerrar las fronteras por 60 días para no tener que volver para atrás, ya hemos visto como algunas provincias pasaron de la fase 5 a la fase 1 (aislamiento social), y no queremos eso para Tucumán, no queremos volver a la fase 1 porque sería un derrumbe para la economía y para ello hay que extremar los cuidados”.

El titular de la Cámara explicó que serán los ministerios de Salud y de Seguridad, las autoridades de aplicación de esta norma que aprobará la Legislatura en la sesión de este martes. Precisó que esos ministerios tendrán la potestad de aplicar las excepciones que prevé la Ley para quienes necesiten ingresar a la provincia durante el cierre de las fronteras.