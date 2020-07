Polémica: el fiscal López Bustos se contactó con la producción de Los Primeros

Frente al hecho ocurrido ayer luego de haber recibido amenazas y agravios, por parte del fiscal Claudio Bonari, su colega Ignacio López Bustos, el denunciante, se contactó por privado con la producción de Los Primeros.

Según fueron sus palabras, no quiso prestar declaraciones públicamente en nuestro programa, pero vía mensajes de texto con nuestra periodista Paola Ramírez, agradeció el contacto: “Agradezco el interés pero no voy a hacer declaraciones sobre el tema. No es mi intención salir en los medios por temas como estos, sólo denuncié un hecho ilícito”, aseguró López Bustos.

Y agregó: “Te agradezco nuevamente y decile a Nóblega (Omar) que también le agradezco el interés, pero no creo conveniente salir al aire con estos temas. Gracias nuevamente”.

Ante la invitación para que el fiscal pueda expresarse libremente en nuestro programa, frente a un hecho de tal magnitud, insistió: “Yo los entiendo perfectamente a ustedes, sé quiénes son y que hacen periodismo en serio. Pero la verdad, prefiero (en este caso) que la causa siga su cauce natural y luego, podría hablar”.