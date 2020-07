El pase del año: ¿Cristina Pérez a Canal Trece?

Este martes el programa conducido por Marina Calabró “Confrontados” (El Nueve) comenzó su edición con el rumor del pase del año: la conductora histórica del noticiero de Telefé, Cristina Pérez estaría tentada por El Trece para sumarse a sus filas.

Según la conductora, la noticia sobre Pérez comenzó en las redes sociales a partir de un posteo de la periodista en Twitter en donde agradeció al Grupo Clarín su trabajo en radio Mitre: “4 años de #Confesiones en la noche. Gracias Jefe @panterarome y @guidovaleriok x confiar en mí y darme su apoyo y guía siempre. Soy muy feliz en @radiomitre y no me alcanzan las palabras para expresarlo. Gracias a mis compañeros q amo y admiro @gonzalosanchezpress @tonelli.luis como a mi gran productor @manu.amor.escultura y a @joniboy86 y @andresielopez”.

Según Carlos Monti, panelista del programa, Pérez aún no renovó contrato con Telefé y, en las últimas semanas la conductora se mostró crítica del Gobierno con una postura que le habría traído algunos problemas en el canal de las pelotas.

También, la compañera de Rodolfo Barili, realizó un duro monólogo en su programa radial hablando contra el Presidente de la Nación y cuestionando algunas decisiones tomadas en el marco de la cuarentena obligatoria: “Comercios pequeños y empresas grandes hoy están unidas con un objetivo común: subsistir. Y no saben cómo hacerlo mientras transitan el cuarto mes en el que tienen que pagar sueldos e intentar armar un horizonte. ¿Saben qué es lo peor de esto? Lo hablaba con alguien que sabe, que me lo contestaba con angustia. Lo peor es que los casos van a crecer. ¿Y qué va a hacer el 18 de julio la gente si la cosa encima no mejoró?”, arrancó diciendo.

Y luego agregó: “Acá el dilema se hace realmente más complejo porque están en juego dos superveniencias: al coronavirus y a situaciones que enferman tanto o igual como el virus, ya sea por derivaciones emocionales o físicas de una tragedia socioeconómica de dimensiones que no conocemos en nuestra historia. En el medio de todo esto, el Gobierno se agarra a una solución única. Sin embargo, aun teniendo el beneficio de la duda ante una situación única e impensada que se dio en el mundo, vemos que otros planes del oficialismo sí van para adelante”.

Pérez cerró diciendo: “Son los planes de la radicalización. Entonces, mientras gran parte de la sociedad intenta llevar adelante esto como puede, ve como el Gobierno avanza en su radicalización sistémica, donde intenta expropiar, se incrementa el discurso de la intolerancia y agrieta la grieta. La cuarentena te puede congelar la solución, pero no te resuelve la cuestión de fondo. Y el problema económico crece en el medio, que ya no es un problema, es una catástrofe”, finalizó la periodista que cada vez se aleja más del canal en donde es figura.

Fuente: Los Andes