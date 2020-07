El Cabo Franco Reyes: ejemplo y orgullo

El Cabo Franco Reyes tiene 32 años y es policía desde el año 2011, pertenece a la Patrulla Motorizada de Las Talitas y en el día de ayer, mientras se encontraba realizando tareas preventivas para resguardar la seguridad de las personas que ingresaban y salían de la sucursal de Banco Macro, encontró un fajo de billetes con la suma de $20.000.

Inmediatamente, acudió a su dueña para devolvérselo, y fue esta actitud la que sorprendió a muchas personas. Franco Reyes dio su testimonio en un móvil de Los Primeros, donde detalla lo sucedido:

“Gracias a Dios se pudo recuperar una suma de dinero de una señora. Mientras realizaba recorridos preventivos, logré ver un fajo de billetes, a partir de allí averigüé en distintos locales de la zona, hasta que dimos con su dueña”, expresó.

“El dinero correspondía a una mujer que cobró su pensión por discapacidad, y al subirse a su moto, el dinero se le cayó. Al dar con ella, le pedí que me acompañara a la comisaría, para constatar la información”, aseguró. “Es la primera vez que me sucede algo así, muchos amigos y familiares, me felicitaron por esta acción”, agregó Franco.