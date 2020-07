Naya Rivera, estrella de la serie Glee, desaparece mientras nadaba

La actriz y cantante estadounidense Naya Rivera, conocida por su papel en la serie de televisión ‘Glee’, ha desaparecido en un lago de California donde posiblemente habría muerto ahogada, informa la prensa local.

El 8 de julio, Rivera alquiló un bote y fue a nadar con su hijo de 3 años en el lago Piru, condado de Ventura. Más tarde, después de que la embarcación no fuera devuelta a la hora estipulada, el personal de la empresa de alquiler de botes empezó a buscar a los visitantes y encontraron solo al menor, que estaba dormido a bordo de la lancha con su chaleco salvavidas, por lo que alertaron a las autoridades.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020