Polémica por Radio Nacional “Mercedes Sosa” y los dichos de Alberto Fernández

Aunque el presidente Alberto Fernández utilizó un tono conciliador y llamó a la unión de todos los argentinos durante el acto por los 204 años de la Independencia, algunos de sus dichos generaron revuelo.

Como parte del acto por el 9 de Julio, el jefe del Estado anunció que la filial tucumana de Radio Nacional volvería a llamarse Mercedes Sosa, en honor a la cantante que nació en esa provincia y hoy cumpliría 85 años.

“Mercedes nació en Tucumán. Sufrió las desventuras de la Argentina. Sufrió el exilio. Volvió. Siempre tuvo esa voz inmaculada que le escuchamos al cantar el himno. Y es tucumana, de la misma provincia del querido Juan Manzur, del mismo lugar en que la patria evitó su independencia“, dijo Fernández tras escuchar el Himno Nacional entonado por Sosa, y agregó: “Les cuento a los tucumanos que, a partir del día de hoy, Radio Nacional volverá a llamarse Radio Mercedes Sosa, como siempre debió ser y algún día dejó de ser“.

La controversia había comenzado dos días antes, en el Congreso, en una reunión de la comisión Bicameral de Comunicación Audiovisual, donde la actual titular de Radio Nacional, Rosario Lufrano, había asegurado que la gestión de Cambiemos al frente de la filial tucumana de la radio federal había quitado el nombre de Mercedes Sosa, y que había prohibido que se pasara su música al aire.

En ese informe, ante la Comisión, la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA) ya había anunciado que la emisora tucumana volvería a llamarse como la cantante. Sin embargo, la emisora nunca prohibió ni perdió ese nombre.

El director durante la gestión anterior, José Ignacio Sbrocco, recordó que se mencionaba esa denominación en cada noticiero. Además, en una de las paredes externas del edificio desde donde se emite la programación, hay una marquesina en la que se lee claramente el nombre de Mercedes Sosa.

Como muestra sobra un botón, adjunto foto del cartel de ingreso a la radio. No tiene ningún nombre de ninguna gestión política, sólo el nombre de Mercedes. Por favor, @rosariolufrano averigüe antes, no vaya a quedar en off side con sus comentarios. pic.twitter.com/WtwARaIIzd

— Jose Ignacio Sbrocco (@josesbrocco) July 7, 2020