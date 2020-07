Por la cuarentena habrá faltante de juguetes en los locales comerciales

A casi un mes de la celebración del Día del Niño, el presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes (Aadeja) Darío Mermelstein, alertó por el faltante que habrá de estos productos en la mayoría de las jugueterías en una fecha clave para el sector ya que la mayoría de las industrias están sin stock de productos y hace seis meses que no logran cerrar un mes completo de trabajo.

Mermelstein mantuvo un diálogo con EL LIBERAL en el que se refirió a esta situación.

“Las fábricas están paradas desde hace seis meses, recién pudieron abrir algo a fin de mayo,pero luego a fines de junio las volvieron a cerrar, con lo cual no hay producción nacional y como el juguete se fabrica para cada temporada, hoy los stocks están a cero y se consigue muy poca mercadería porque la fábrica debería estar operando a full y en la zona del Amba que concentra una gran cantidad de ellas, están cerradas”.

Señaló que al trabajar por temporada, “el negocio del juguete termina en Reyes, el 15 de enero empiezan las vacaciones, entonces la producción de las fábricas cae al mínimo y en febrero están cerradas porque es vacaciones”. Puntualizó que “recién reabren en marzo, pero este año llegó la pandemia y estuvieron cerradas los últimos días de marzo, abril y todo mayo y en junio cuando se consiguió habilitar los protocolos, cuando se volvió a poner la maquinaria en marcha esto se volvió a cerrar”.

Señaló que en esta actividad, “la industria es como un tren de muchos vagones, no acelera de cero a 100 en 10 segundos, es un tren que hasta que toma velocidad demanda mucho recorrido, si se lo enciende y frena, entonces no avanza y demanda más tiempo en volver a funcionar”.

Puntualizó que “para que funcione, como mínimo son 60 días antes de la fecha del Día del Niño, o sea tendríamos que haber arrancado el 15 de junio, pero si tenemos suerte ahora el 17 ó 20 de julio puede ser que recién empecemos a andar, puede ser porque no hay nada escrito que se vaya a levantar”.

Destacó que de las 200 fábricas que integran el sector productor de juguetes nacional, el 60% “está en la zona de Amba y un 40% en el interior del país”.

Consultado respecto de cuál será la oferta con la que se encontrará la gente el Día del Niño, apuntó que “va a haber lo que hay en existencia, si quieren comprar un juego, una muñeca, casi no hay stock, no hay fecha de entrega, cuando los chicos pidan a los padres el juguete no va a ser un problema de precio sino de ver qué hay para comprar, porque casi no va a haber nada, no hemos conseguido que las autoridades vean esto como una cuestión de emergencia asi que no sabemos qué van a poder conseguir”.

Destacó que “en la Argentina se fabrican tres tipos de juguetes: los de plástico inyectado de pvc, de cartón como los juegos de mesa, troquelados y también de metal como triciclos, calesitas o bicicletas, todo lo que es tecnología radio control, computación todo eso es importación”.

Detalló que “un 30 a 40% del mercado se cubre con producción nacional y el resto se tiene que importar porque no tiene cadena de producción nacional que lo soporte”.

Señaló que inclusive los juguetes importados van a ser escasos. “La importación es un proceso complejo, con muchas certificaciones, sumado a la volatilidad del dólar ha hecho que caiga, se está trayendo un 30% de hace 4 años atrás y es lógico que también haya faltantes”.

“La falta se sentirá sobre todo en los juguetes más económicos”

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Emanuel Poletto, señaló que “la falta se sentirá sobre todo en los juguetes más económicos, ya que los locales no han podido reponer lo que han vendido en el inicio de la cuarentena”.

“Las fábricas sólo pudieron abrir 3 semanas, no se está produciendo mercadería y eso se notará a la hora de hacer las compras”, sostuvo Poletto. Esto se traduce en juguetes más caros. “Los importados han subido su precio por el alza del dólar y hoy los locales en general cuentan con estos productos que son además los que se pueden reponer”, agregó Poletto.

