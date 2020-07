Un hombre atrapó a un bebé lanzado de un tercer piso

El impresionante rescate de un hombre a un niño en medio de un incendio en un departamento en Phoenix, Estados Unidos, se viralizó durante estos días. El héroe atrapó al menor de 3 años, quien cayó desde un tercer piso de un departamento en llamas, luego que su madre lo lanzara para salvarle la vida.

Según informó el medio local 12News, los bomberos encontraron a la mujer muerta, identificada como Rachel Long, de 30 años, madre de dos niños que también resultaron gravemente heridos en el incendio. Cuando el humo y las llamas envolvieron el apartamento, Phillip Blanks, un exjugador de fútbol americano, vio lo que estaba sucediendo.

“Había visto que el edificio estaba en llamas y mi instinto se activó de inmediato. Sin dudarlo, simplemente corrí hacia el bebé y lo atrapé”, recordó Blanks. El video muestra a Blanks corriendo hacia el edificio, donde estaba en llamas el departamento del tercer piso. Una mujer lo dejó caer desesperadamente por el balcón del tercer piso.

Blanks corrió a su encuentro cuando la mujer dejó al niño fuera del balcón del tercer piso. “Lo arrojaron al aire”, dijo. “Dio varias vueltas alrededor antes de caer. Su torso aterrizó justo en mi codo. Aquí mismo. Por lo tanto, fue un aterrizaje perfecto”. Lamentablemente, Rachel, la madre, no logró sobrevivir, pero su hijo Jamison, de 3 años, sí.

Blanks, quien también es militar, estaba en ese lugar para atraparlo. “Definitivamente puedo dar crédito al Cuerpo de Marines por inculcarme este buen entrenamiento para salvar una vida”, dijo. “No me veo como un héroe. Una persona capacitada para hacer mi trabajo está capacitada para proteger a las personas”.

LIFESAVING CATCH: Eyewitness video shows Phillip Blanks – a former college wide receiver – sprint to the scene of a third-floor apartment fire in Phoenix before catching a small child thrown from a balcony; the mother of the child did not survive. https://t.co/CyIuiva87p pic.twitter.com/egzOxE5bFr

— World News Tonight (@ABCWorldNews) July 7, 2020