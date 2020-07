Lewis Hamilton se impuso en la segunda carrera del año de la Fórmula 1

Lewis Hamilton se impuso de principio a fin y sin espacio para las dudas en el Gran Premio de Estiria, prueba disputada en el circuito Red Bull Ring de Austria por la segunda fecha de la Fórmula 1.

En ese mismo escenario donde quedó debajo del podio producto de una penalización, hace solo una semana, el séxtuple campeón mundial manejó con autoridad durante las 71 vuelta de carrera y se apoderó de un inobjetable triunfo.

Hamilton se adjudicó el sábado la pole position bajo la lluvia y poco le importó que el tiempo cambiara (para bien) este domingo, porque manejó con la misma intensidad el vehículo del equipo Mercedes para mantener bien lejos durante gran parte de la competencia a Max Verstappen.

El neerlandés del equipo Red Bull nunca pudo ilusionarse con pelearle la posición a Hamilton, y hacia el cierre de la carrera tuvo que apuntar a conservar la segunda colocación frente a los constantes ataques de Valtteri Bottas.

It's a 1-2 for @MercedesAMGF1 as @LewisHamilton takes the win from @ValtteriBottas at the Styrian Grand Prix! 🏆#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/jqaJlF8TZF

— Formula 1 (@F1) July 12, 2020