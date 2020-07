Schiaretti: “Sin cura o vacuna, no habrá juntadas sociales”

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti dijo este lunes que “hasta que no haya cura o vacuna para el coronavirus, no habrá juntadas con amigos”. Aseguró, además, que los brotes de coronavirus surgidos los últimos días en la provincia “no son debido a una flexibilización de la actividad económica” sino al “incumplimiento” del aislamiento.

“Estos brotes no se dieron en una parte, sino que fueron porque no se cumple lo que hoy exige la vida del ser humano”, expresó el gobernador.

No hemos tenido brotes en las fábricas, ni en los supermercados porque todo el mundo anda con barbijo, respeta las distancias y se lavan las manos pero en una fiesta que no está permitida, no se cuidan y se dan los brotes. #NosCuidamosEntreTodos pic.twitter.com/fgGDCu4LJS — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) July 13, 2020

“Esto no le gusta a nadie, pero estamos enfrentando un bicho traicionero que no tiene cura y no tiene vacuna, y hasta que no tenga cura ni vacuna hay que vivir así, sin poder juntarse con los amigos, viendo a la familia algunos días”, manifestó con vehemencia.

“Se dice que muchos sueñan con una cuarentena eterna, pero nadie está enamorado de la cuarentena”, remarcó.

Fuente: Cadena 3