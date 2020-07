Preocupación: En Salta hay casos pero no saben el origen

La intendenta Bettina Romero se reunió hoy con miembros del COE Municipal para dar detalles de las medidas tomadas por el municipio tras los anuncios realizados ayer por el gobernador ,Gustavo Sáenz. En diálogo con la prensa la intendenta remarcó que desde la semana pasada la Municipalidad redujo considerablemente las guardias y el trabajo presencial. “Hemos solicitado a los secretarios de cada área del gobierno municipal que reduzca al mínimo las guardas sobre todo hablando y organizando con sus equipos para todo aquel empleado mayor de 60 años o que sea considerado de riesgo no tenga que venir a trabajar”, expresó.

“Estamos en una situación crítica lo dijo ayer el gobernador. Todo indica que hay una circulación viral comunitaria. Se han encontrado casos donde no se sabe el origen o cómo se contagiaron por eso el gobernador ha llamado a un mayor control”, sentenció. Hoy nos reunimos con el comité para acompañar estas medidas. No hay que bajar la guardia. Es muy importante que quien no tiene que salir de su casa no salga y tomar todo los recaudos”, manifestó.

Remarcó también como se avanzó con la atención no presencial y los beneficios que se obtuvieron al momento de contar con menos cantidad de gente en el CCM. “La atención virtual nos ha ayudado enormemente para que el contribuyente haga todo desde su casa y no de manera presencial”. La intendente también ser refirió a la ferias que hay en Salta por la gran cantidad de gente que convoca cada fin de semana. “Las ferias son un desafío que tenemos como ciudad. La mitad de nuestra economía es informal. Son muchas las familias que trabajan allí. Como dijo ayer el gobernador hoy estamos bajo una cuarentena administrada todos tienen derecho a trabajar. La responsabilidad ahora es cumplir con los protocolos y los feriantes lo saben”.

Fuente: El Tribuno