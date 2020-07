Yerba Buena: Habilitaron para los bikers un “circuito seguro”

La Dirección del Parque Sierra San Javier informa que se delimitó el área por la que los deportistas podrán transitar. Se recomienda que cumplan con las normas de seguridad y los protocolos sanitarios vigentes.

Desde la Dirección del Parque Sierra de San Javier informan:

Se habilitó el “circuito seguro” en Yerba Buena. Es el único habilitado para bikers y autorizado por la Municipalidad de Yerba Buena.

No abarca la propiedad de la UNT, por lo que es importante que se respete el área delimitada y el protocolo de distanciamiento social.

El recorrido comienza detrás del Country del Jockey, por calle Bascary, y continúa hacia el oeste por el cauce del río Anta Yacu, hasta la zona de “El Quemado” (200 metros antes de llegar a propiedad Universitaria). Y se regresa por el mismo circuito.

Un total aproximado de 12 Km. custodiado por la GUM (Guardia Urbana Municipal) y la Patrulla Motorizada de la Policía de Yerba Buena, de 10 a 18hs, debido a los múltiples asaltos en la zona.

Tareas de control en el Parque

En el día de ayer, realizando nuestras tareas de control, pudimos verificar que los ciclistas se encuentran satisfechos por el circuito que fue delimitado.

“Se encuentran bien marcadas las sendas y sabemos por dónde seguir”, dijo una de las ciclistas a la que le pudimos consultar, al final del recorrido, sobre su experiencia.

Tips para pedalear seguros

* Respetá el distanciamiento social.

* Lleva un kit de higiene personal: usar toallas individuales y contar con alcohol en gel o solución desinfectante alcohólica.

* No compartir botellas de agua o elementos de hidratación.

* No salivar.

* No salgas del “circuito seguro” y circula en los horarios establecidos.

* Siempre usa casco.

¡No tires basura!

Fuente: Medios UNT