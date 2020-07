Renunció Canicoba Corral, un histórico juez de Comodoro Py

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral renunció este lunes luego de desempeñarse en el cargo durante 27 años. El magistrado, que está a punto de cumplir 75 años, presentó su dimisión y solicitó la jubilación al Ministerio de Justicia de la Nación.

La renuncia de Canicoba Corral, un histórico de los tribunales de Comodoro Py, se da en un momento en que el juez enfrentaba acusaciones en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y supuestos hechos de corrupción. Además, el magistrado tampoco tenía certezas de que el oficialismo enviara su pliego al Senado para renovarlo en el cargo.

El magistrado había asumido durante la presidencia de Carlos Menem y tuvo entre sus manos importantes de causas de alto impacto político para el país, como el caso del atentado a la AMIA.

En los últimos tiempos, investigaba la renovación de las concesiones viales durante el gobierno de Mauricio Macri. Justamente este lunes el juez había puesto fecha a las indagatorias contra dos funcionarios claves de la gestión anterior acusados de haber favorecido a empresas del ex presidente Mauricio Macri en la causa de los peajes. Cito al ex responsable de Vialidad, Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías para el 16 y 17 de julio para escucharlos como sospechosos. A los ex ministros de Economía, Nicolás Dujovne, y de Transporte Guillermo Dietrich, también los llamó a indagatoria, pero todavía no está definido cuándo los interrogará.

La renuncia se presentó el miércoles pasado, 8 de julio, con fecha del 29 de julio próximo, día en que el juez cumple 75 años. Canicoba Corral-conocido como Rodi- estará hasta fin de mes a cargo del juzgado federal 6 y también del juzgado 12 en el que es subrogante-en reemplazo del hoy integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Sergio Torres-. En el juzgado federal 6 está radicada la causa por el atentado contra la AMIA, del que el próximo sábado se cumplirán 26 años.

Canicoba Corral está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 6 desde 1993. Nació en Buenos Aires en 1945 y comenzó su carrera como meritorio en la Justicia bonaerense, pero recién en la década del ’90 tuvo sus primeros roces con la política nacional. En 1992 ingresó como asesor al Ministerio de Justicia de la Nación, que tenía a Jorge Maiorano como titular y a Elías Jassan como secretario de Justicia. Al año siguiente, el entonces titular del Juzgado Federal N° 6 Miguel Guillermo Pons pasó a integrar un Tribunal Oral Federal y el 16 de junio de 1993 Canicoba Corral fue designado para reemplazarlo.

Fuente: infobae