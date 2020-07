El IPLA extenderá los operativos para el Día del Amigo

Para el Día del Amigo habrá operativos especiales por parte del IPLA (Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo), junto a la policía de la provincia, en aquellos lugares que habitualmente reúne a los jóvenes para festejar. El titular del organismo, Samuel Semrik, indicó que para el próximo lunes se prevé un trabajo similar al que se viene cumpliendo en tiempos de pandemia, donde observó que en los últimos días hubo un cierto relajamiento por parte de los tucumanos.

“Con la flexibilización de algunas actividades económicas, la gente se confundió y comenzó a generar reuniones o juntadas que no están permitidas por el COE (Comité Operativo de Emergencia), pensando tal vez que era el fin de la cuarentena. Pero esto no es así, por eso les pedimos que cumplen con el aislamiento social y con la normativa que fija que las reuniones no pueden superar las 10 personas”, dijo Semrik.

Por otro lado, el titular del Ipla señaló que se lanzó una moratoria y beneficios para los contribuyentes. La medida alcanza un descuento de hasta el 50 % en el pago de canon 2020 (será imputado al pago del canon 2021 para contribuyentes empadronados en este año); descuentos del 50% en el canon 2020 para contribuyentes que se reempadronen hasta agosto de 2020 y asesoramiento legal gratuito en las delegaciones del Ipla de lunes a viernes de 8 a 13.

Respecto del plan de facilidades de pago para la cancelación total o parcial de deuda vencida y exigible no prescriptas al 31 de diciembre de 2019 por distintos conceptos, es requisito que el contribuyente este habilitado o rehabilitado hasta el 1 de agosto y presente la solicitud de acogimiento al PFP hasta el próximo 31 de agosto.