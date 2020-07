Abogados solicitan mejoras para litigar en el Fuero Penal

Abogados firman un petitorio en Av. Sarmiento para presentarlo al Ministerio Público Fiscal.

Solicitarán que se flexibilicen las restricciones en el Fuero Penal, mejorando las condiciones para litigar. Piden la apertura de las fiscalías, el ingreso de profesionales y el acceso presencial a los expedientes de consulta e informes de causas por sistema informático.

“Nos hacemos eco con este manifiesto letrado, con los colegas ante la necesidad de subsanar las dificultades e inconvenientes que venimos teniendo. El Ministerio Público Fiscal dispuso la prórroga para la restricción del acceso de personas a las fiscalías”, expresaron. “Por lo que solicitamos que nos permitan el ingreso para poder consultar los expedientes de forma personal, más allá de la forma virtual, ya que el sistema no es eficiente”.

“Venimos a reclamar de forma pacífica y esperamos que entre todos logremos la apertura de los tribunales penales”, agregaron.

El abogado Carlos Garmendia aseguró que la modalidad con la que se viene operando es muy compleja: “está en juego la libertad de las personas, necesitamos tener un contacto mucho más fluido. Desde que empezó la pandemia, el Poder Judicial estuvo inactivo hasta que volvió a reincorporarse de manera gradual. En Tucumán no hay circulación comunitaria del virus, no entendemos por qué el Palacio de Tribunales está abierto y se nos permite el acceso para la consulta de expedientes, y en los Tribunales Penales no ocurre lo mismo”, expresó.

“Somos muchos abogados llamando por teléfono, y la línea se satura. Es una falta de respeto, en estas condiciones no se puede trabajar. Por otro lado, el horario de atención es de 8 a 12, ni un minuto más”, aseguró Garmendia.