Desde la FET sostienen que la Ley para cerrar las fronteras “no soluciona el problema central”

Alberto guardia, presidente de la Federación Económica de Tucumán comentó que “el tema logístico del transporte fue un tema central para la FET desde el comienzo de la cuarentena. Lo tratamos con el Ministerio de seguridad para segurar el ingreso de comida y medicamentos”, comentó

“En esta línea de trabajo le hemos propuesto al COE mejores medidas de controles para los ingresos de los camiones a la provincia. Ingresan 800 camiones diarios por los puntos fronterizos y serían 800 problemas potenciales de salud”, advirtió.

“Pedimos al gobernador que no promulgue la Ley porque no apunta al problema central que sería el control sanitario de esa persona que ingresa a la Provincia. Si ingresa una persona y no la controlamos va a generar contagios. No es un problema de cantidad sino de calidad en los controles”, sentenció

“La Ley no soluciona nada si no mejoramos la calidad y el control de recorrido”, comentó el presidente de la FET mientras que sugirió que se realice un “monitoreo satelital a los camiones que ingresen y comunicación permanente mientras se acaba el tiempo del camionero en la provincia.