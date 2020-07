“Me estuvieron torturando cuatro policías”, dijo el abogado Courtade

El abogado Enrique Courtade denunció que fue golpeado en la Comisaría de Concepción por el jefe de ese destacamento y cuatro efectivos más. Logró filmar el inicio de la agresión.

Por el hecho, ya fue aprehendido el comisario Villafañe, que aparece en el video, y se libraron órdenes de aprehensión contra los otros cuatro policías acusados. Esta información fue confirmada por el fiscal que entiende en la causa, Miguel Varela, del centro Judicial de Concepción.

“Fui a la comisaría a hacer una denuncia y no me la querían tomar. Me llevaron a la oficina del comisario. El resto es lo que se ve en el video. Grabé el momento porque quería tener garantías y una constancia porque muchas veces no te dan la constancia de la denuncia. Ahí reacciona el comisario“, dijo Courtade.

Además, el abogado relata lo que no se ve en la grabación. “Ingresaron cuatro personas más, me golpean por todos lados, me sacaron un diente, me llevaron esposado a un calabozo. Me pusieron la rodilla en la nuca. Les pedí que no me golpearan, que soy asmático. apretaron el cuello con una bufanda“.

“Me estuvieron torturando durante casi una hora. Me iban a matar. No me daban garantías. Me patotearon cuatro policías. Un funcionario judicial me rescató porque una mujer me reconoció y llamó por teléfono”

Tras el hecho, desde la comisaría elevaron las actuaciones a la fiscalía poniendo al comisario Villafañe como víctima de la situación.

Además, el abogado dijo que los policías le borraron el video. Courtade fue a un técnico y logró recuperarlo.