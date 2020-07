Agresión policial a un abogado: “No se avalarán este tipo de acciones”, dicen desde Seguridad

Este martes por la tarde, Los Primeros publicó imágenes en donde se puede ver a un comisario principal Arnaldo Villafañe, jefe de la comisaría de Concepción, agrediendo al abogado Enrique Courtade.

“Me estuvieron torturando durante casi una hora. Me iban a matar. Me patotearon cuatro policías. Un funcionario judicial me rescató porque una mujer me reconoció y llamó por teléfono“, dijo la víctima en una nota vía Zoom con nuestra periodista Mariana Romero.

Tras publicarse el hecho, desde el ministerio de Seguridad no tardaron el reaccionar ante la situación.

“Desde el momento en el que se conoció esta gravísima denuncia y tuvimos acceso al video filmado por la víctima, desde el Ministerio y la Jefatura de Policía se tomó la medida administrativa de pasar a disponibilidad a los efectivos señalados, incluso antes de conocer las disposiciones de la Justicia”

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD, JOSÉ ARDILES

Y siguió, “El ministro Claudio Maley y el jefe de Policía, Manuel Bernachi, no toleran ni tolerarán ningún tipo de acto inmoral, abuso de la fuerza ni conductas reñidas con la defensa y garantía de los derechos humanos por parte de miembros de la Policía de Tucumán“.

Las personas implicadas en el violento hecho denunciado ya fueron puestas a disposición de la justicia.