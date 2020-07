Vacuna contra COVID-19 probada en EEUU va a ensayos finales

La vacuna experimental contra el coronavirus desarrollada por los Institutos Nacional de la Salud de EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés) y la empresa Moderna fortalece el sistema inmune como se esperaba, informa AP con referencia a un informe publicado este martes en la revista New England Journal of Medicine.

Se trata de los resultados de la primera fase de las pruebas, iniciada en marzo. Los 45 participantes, de 18 a 55 años de edad, recibieron dos inyecciones, separadas por 28 días. Las dosis de inyecciones variaron entre los tres grupos en los que fueron divididos los sujetos.

Esos primeros voluntarios desarrollaron lo que se denomina anticuerpos neutralizantes en su torrente sanguíneo, moléculas clave para bloquear la infección, a niveles comparables a los encontrados en las personas que sobrevivieron a COVID-19, informó el equipo de investigación en el New England Journal of Medicine.

“Este es un componente esencial que se necesita para avanzar con los ensayos que realmente podrían determinar si la vacuna protege contra la infección”, dijo la Dra. Lisa Jackson, del Instituto de Investigación Kaiser Permanente Washington en Seattle, quien dirigió el estudio.

No hay garantía, pero el gobierno espera tener resultados a finales de año: velocidad récord para desarrollar una vacuna.

La vacuna requiere dos dosis, con un mes de diferencia.

No hubo efectos secundarios graves. Pero más de la mitad de los participantes del estudio informaron reacciones similares a la gripe a las vacunas que no son infrecuentes con otras vacunas: fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y dolor en el lugar de la inyección. Para tres participantes que recibieron la dosis más alta, esas reacciones fueron más graves.

Algunas de esas reacciones son similares a los síntomas del coronavirus, pero son temporales, duran aproximadamente un día y ocurren inmediatamente después de la vacunación, anotaron los investigadores.

“Pequeño precio a pagar por la protección contra COVID”, dijo el Dr. William Schaffner del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, un experto en vacunas que no participó en el estudio.

Fase Final

La vacuna experimental, desarrollada en los National Institutes of Health and Moderna Inc., comenzará su paso más importante alrededor del 27 de julio: un estudio de 30.000 personas para probar si la vacuna es realmente lo suficientemente fuertes como para proteger contra el coronavirus.

Fuente: Diario Panorama