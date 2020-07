Advierten que persisten los problemas de marzo para volver a clases presenciales

“La falta de agua potable, las malas condiciones de los baños y sin personal auxiliar suficiente es imposible pensar en la vuelta a clases presenciales”, afirmó Francisco Osorio, dirigente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Sostuvo que son problemas que existen desde que comenzó el presente ciclo lectivo, en el mes de marzo, y que todavía persisten, a pesar del esfuerzo que realiza el Ministerio de Educación de la provincia.

Ante el anuncio realizado este martes por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, de que nueve provincias volver a clases presenciales el próximo 3 de agosto, entre las cuales se incluye a Tucumán, el dirigente de UPCN expresó que “me parece apresurada la vuelta a clases, teniendo en cuenta que primero deben resolverse los problemas con los que iniciamos las clases en marzo. No hay agua potable en muchas escuelas, tampoco están en condiciones los baños y si antes no había personal auxiliar en las escuelas, ahora hay menos”. Puntualmente, Osorio señaló que “el gobernador Juan Manzur debería designar al personal auxiliar que tiene la responsabilidad de garantizar la limpieza de las escuelas, porque si esto no es así, los maestros tendrán que limpiar los baños”.