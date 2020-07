El interventor de la UCR rechazó una alianza con Ricardo Bussi

El concejal José Argañaráz afirmó que “las alianzas partidarias las debe resolverá resolver en su momento la Convención de la Unión Cívica Radical (UCR), pero en lo personal, no puedo hacer una alianza electoral “con una persona, con dirigente que reivindica el terrorismo de Estado”. Lo dijo en clara alusión al legislador Ricardo Bussi, titular de Fuerza Republicana, ante algunas versiones que hablan de un posible acuerdo político para las próximas elecciones nacionales de 2021, cuando se renuevan bancas en la Cámara de Diputados.

El actual interventor de la UCR aclaró que sus expresiones son a título personal, ya que las alianzas partidarias deberán ser analizadas por la Convención radical, sin embargo aseguró que su pensamiento no está muy lejos de los principios del radicalismo. Aclaró que no es una cuestión personal con el legislador Bussi, con quien compartió años de labor dentro del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, pero está claro que “por la historia del radicalismo no podría hacer alianzas partidarias con una persona que reivindica el terrorismo de Estado, cuando nosotros representamos la democracia y el republicanismo”.

Además, Arganaráz consideró que Ricardo Bussi “viene siendo funcional a los gobiernos de turno desde hace mucho tiempo, dividiendo el espacio opositor mostrándose como una falsa opción. Tanto en el gobierno de (José) Alperovich como en este gobierno, no sabemos si con Manzur o con Jaldo. No es serio una alianza electoral con personas de este tipo”.