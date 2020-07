Por la inseguridad perdieron a un ser querido y hoy piden justicia

Familiares de víctimas de delitos impunes, se manifestaron en la zona de Tribunales en pedido de justicia por los cientos de casos que quedaron sin una sentencia firme para sus asesinos o simplemente, que sin motivo alguno, después de años no se resuelven.

“Todo lo que está pasando con respecto a la inseguridad es responsabilidad del Poder Judicial. Madres y padres que perdieron a sus hijos, chicos que quedaron huérfanos, no hay ninguna solución para nosotros”, expresó una mujer, que perdió a su hijo policía.

Y agregó: “hace 3 años que murió y todavía no tengo justicia por mi hijo. Todos los que estamos acá, perdimos a un ser querido. Vamos a empezar a luchar porque no tenemos solución, la justicia no hace nada”, lamentó la mujer. Estas personas se preguntan, “¿dónde están los Derechos Humanos?”.

En el lugar, también estuvo presente la madre de Brian Sarmiento, el joven que fue asesinado por un motochorro en la ciudad de Alderetes, quien aseguró que “la inseguridad está cada vez peor, los delitos siguen y siguen. Ahora nos mataron a un cura. Pedimos justicia porque a pesar de nuestras marchas y reclamos, todos hacen oídos sordos”, expresó.

Con lágrimas en los ojos, la mamá de Alejandro Sánchez, el cadete de 32 años que fue asesinado este año en Av. Colón para quitarle moto, expresó que “este dolor que tengo, no me lo sacará nadie. Le pido a las autoridades que se hagan responsables de los niños que quedaron sin padre. Pido que ayuden a todas las madres que quedaron desamparadas” y expresó que “el virus no nos está matando, sino los asesinos que están sueltos”.