Dictan la prisión preventiva para los policías acusados de torturar a Courtade

El abogado Enrique Courtade denunció a los policías de la comisaría de Concepción tras un violento hecho ocurrido hace unos días donde el facultativo fue agredido y, según sus palabras, “torturado“.

“Me estuvieron torturando durante casi una hora. Me iban a matar. No me daban garantías. Me patotearon cuatro policías. Un funcionario judicial me rescató porque una mujer me reconoció y llamó por teléfono“, dijo Courtade a Los Primeros.

Tras el hecho, cinco efectivos de esa dependencia pasaron a disponibilidad y este jueves se realizó Audiencia de Formalización de cargo en contra.

En el caso hay siete implicados: el comisario Arnaldo Villafañe (aparece en el video golpeando al abogado), el oficial auxiliar David Juárez, el oficial sub ayudante Cristian Salinas, el cabo 1° Roque Mendoza, el agente Emilio Alarcón el cabo Ángel Flores Dip y el agente Adrián Torres.

Durante la audiencia, la fiscalía representada por el Auxiliar de Fiscal Mardisa pidió 60 días de prisión preventiva para los policías.

La doctora Norma Cecilia Tasquer, del Colegio de Jueces del Centro Judicial Concepción, determinó 40 días de preventiva para todos los acusados salvo para Torres (chofer de la comisaría), quien seguirá en libertad pero con el proceso vigente ya que no está claro si estaba en la dependencia al momento de las agresiones.