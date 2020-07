“La política en seguridad de Manzur viene en caída libre”

Para la senadora nacional por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, la inseguridad en la provincia es peor que la pandemia de coronavirus al señalar que “la política se seguridad del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, puso a la provincia entre las más violentas del país y la segunda en la mayor inseguridad en toda la Argentina. Esto es dramático porque no hay un viraje, sino que vamos en caída libre en el tema de seguridad, y el único que tiene puesto el paracaídas es el gobernador. Mientras el resto de los tucumanos estamos al albur de lo que nos pase en la calle”.

Como un aporte al problema de la seguridad en la provincia, la senadora del espacio Juntos por el Cambio dijo que “presentó hace unas semanas 100 medidas urgentes para que la gente esté mejor y que tiene distintos lineamientos, entre ellas la puesta en funcionamiento con una oficina de asuntos internos para que se terminen con todas esas atrocidades que tiene a la policía como protagonistas. Pero además, hay que darle a la fuerza todos los elementos para que trabajen como corresponde”.

Respecto a las críticas que recibieron porque no aportan soluciones o propuestas para terminar con la inseguridad, la senadora señaló que eso no es así. “Los legisladores de nuestro espacio, como nuestros diputados e intendentes, y yo personalmente hemos acercado infinita cantidad de propuestas y hemos ayudado a la Provincia en todo lo que pudimos”.

“El ministro (Claudio) Maley, ya fue, como dicen los chicos. Ya no tiene ni siquiera respeto por la sociedad, porque lo que nos está pasando en Tucumán, que realmente no tenga sangre en la cara y se haga cargo de la situación, y salga a tratar de golpear a quienes le están tratando de decir las cosas, la verdad que ya no tiene destino lo del ministro Maley”, sentenció Elías de Pérez.

“El tiene que hacerse cargo de la situación, él es el ministro de Seguridad, y el gobernador es el que marca los lineamientos de la política de seguridad, y lo que hay en Tucumán es un verdadero desastre”, resaltó.

“Para mí el ministro Maley ya está fuera de juego”, afirmó muy molesta la senadora.