Crisis económica: protesta de propietarios de Transportes Escolares

Sin clases presenciales desde marzo, las crisis económica perjudicó sustancialmente a los dueños de transportes escolares. En una nueva protesta, se hicieron presentes frente a Casa de Gobierno solicitando una pronta solución.

Solicitan algún tipo de ayuda económica, un subsidio o bien, que sean destinados para cumplir otra actividad que les permita ganar un ingreso económico. Se trata de al menos 300 familias que dependen de ello.

“La situación no da para más, algunos estuvieron haciendo trabajos muy precarios que no ofrecían ningún tipo de ganancia. Las perspectivas no son muy alentadoras”, aseguran.