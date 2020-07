Actor de Game of Thrones le mandó un mensaje a Bielsa

El actor Nikolaj Coster-Waldau, quien interpretó a Jamie Lannister en la saga mundialmente exitosa Game of Thrones (Juego de Tronos), le dedicó este viernes un divertido video a Marcelo Bielsa como fanático de Leeds United, con imágenes del entrenador rosarino, del equipo inglés, de los hinchas y hasta de su propia familia.

“Hola Marcelo, soy yo, Nikolaj. Seguro estás ocupado. Mejor dicho, estuviste comprometido viendo formaciones de los equipos de la Premier League en los últimos 5.000 días pero ya está, tomate un descanso. Nos ascendiste. Hiciste historia con Leeds. Hoy sos inmortal. Tu nombre, tu estilo, tus andanzas…”, comienza el video que publicó el actor por la plataforma británica BBC Sport.

Marcelo Bielsa, Leeds fans love you more than you will ever know…#lufc pic.twitter.com/hqlcSHoJZL

— BBC Sport (@BBCSport) July 17, 2020