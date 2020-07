Sagra “La AFA nos hizo más daño que el coronavirus”

El presidente de San Martín Roberto Sagra habló con el diario Olé cobre el futuro del equipo de la Ciudadela y la presentación realizada ante el TAS. Su relación con el titular de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

-¿Qué novedades tiene sobre el reclamo en el TAS?

-Estamos esperando que conteste la AFA. Aparentemente la estrategia de ellos es dilatar las cosas para tratar de dejar todo abstracto. Pero están en tiempo todavía, así que en ese sentido hay que esperar a ver qué dicen.

-¿Qué expectativa tienen? ¿Sube San Martín?

-Tenemos mucha expectativa porque la decisión de la AFA no se ajusta a reglamento, la arbitrariedad es muy grande y se rompieron todos los principios de equidad cuando decidieron dar por finalizada la temporada, suspender los descensos pero no premiar el mérito deportivo con el ascenso de nuestro equipo, que era el líder de la tabla general. Ahora se ha abierto un libro de pases por 18 meses para la Primera División, que va a jugar un torneo prácticamente amistoso, porque no tiene descensos y también para el Ascenso. La Liga va a jugar para repartirse un lugar en la Libertadores y otro en la Sudamericana, ¿cómo compito yo o cualquier club que tenga expectativas de ascender con una Primera División que recibe un cheque de la TV nueve veces superior y puede hacer contratos por un año y medio? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a un jugador? San Martín ya perdió a la columna vertebral del equipo, la situación es inimaginable por el daño que nos produjo la medida de AFA de no valorar el mérito deportivo. Aunque San Martín gane en el TAS nunca va a poder tener de nuevo la base del equipo.

-¿San Martín está destruido si asciende o si no asciende?

-Claro. Los jugadores nuestros se destacaron en la Primera Nacional, por eso están siendo requeridos por la Liga Profesional o desde el exterior. ¿Cómo vas a abrir un libro de pases por 18 meses para los que ya terminaron de jugar y también para los que pretenden que sigan en competencia como en el Ascenso? Ése es otro despropósito de la AFA. Siente que tiene un poder ilimitado, un respaldo absoluto y que puede hacer cualquier cosa. Lo que me sorprende es que son muy pocos clubes los que se han manifestado por el caso San Martín. Los demás dejan pasar todo. Me hicieron una denuncia en el Tribunal de Disciplina pidiendo sanción para el club y expulsión de por vida para mí simplemente por hablar con la prensa. Cuando pedimos el pronto despacho un miembro del Tribunal nos envió el fallo que decía que yo no había sido sancionado y la AFA nunca publicó el fallo para darle validez. Como diciendo “no estamos de acuerdo”, no sabemos si incluso recusaron al Tribunal. Y nadie dice nada. Todo es arbitrariedad. Hay equipos a los que por un tema político les interesa que se juegue la Primera Nacional y nada más. ¿Cómo la Primera va a jugar un torneo sin descensos? Es una barbaridad. Los clubes asisten a esto, un manejo a cara descubierta. San Martín no sé si podrá recuperarse por más que el TAS le dé la razón.

-¿Por qué la AFA demora la respuesta en el TAS?

-Porque siempre tiene una especulación. Si fuesen gente de bien nos hubiesen contestado de acuerdo a derecho. O nos hubiesen llamado para decir “vos tenés razón”. Fijate el fallo del Tribunal, está pero no lo comunican. Cuando no les gusta algo llevan la situación para donde ellos quieren. Si la AFA ni siquiera pagó la parte que le tocaba en el TAS, la puso San Martín.

-¿Ningún dirigente lo llamó en este último tiempo?

-No, San Martín está totalmente aislado. La AFA no sólo discriminó a San Martín en lo deportivo sino que también lo dejó aislado. Sí escuché opiniones de gente de Atlético Tucumán, Arsenal, Boca, River y Talleres. Pero cualquiera que piensa distinto es castigado por la AFA, por eso hablan pocos.

-¿Y aquel diálogo con Toviggino en qué quedó?

-Me dijo que iba a rever la situación y a los dos días se encargó de demostrar que iba a quedar todo igual.

-¿Qué queda hoy de aquel San Martín que peleaba el campeonato?

-Juan Imbert, Lucas Diarte, Lucas González, el pibe Menéndez y Gonzalo Rodríguez. Son los únicos cinco de los veintipico que teníamos. Todavía no pude arreglar ni siquiera la continuidad del cuerpo técnico (Orsi-Gómez). Antes de la pandemia el club tenía superávit de 5.000.000 de pesos. Y a fines de junio terminó con 20.000.000 negativo. El presupuesto de jugadores y cuerpo técnico era 8.000.000 de pesos por mes. Ahora el único ingreso que tenemos es de la TV por 1.800.000, así que es imposible para San Martín armar ni el 20% del equipo que tenía. Y mucho menos sin saber en qué categoría va a jugar. La AFA nos hizo más daño que el coronavirus. El club se vio afectado por la falta de recaudaciones al no haber fútbol por el Covid-19, pero la decisión de no otorganos un ascenso merecido al haberse dado por finalizada la temporada y darles a los demás todos los derechos como no irse al descenso o entrar en las copas internacionales, dinamitó la expectativa del club. ¿Cómo pretenden obligar a San Martín a jugar por un ascenso con un equipo destruido? En el Ascenso hay un club que juega Libertadores (por Tigre) que está potenciando su plantel y estaba 13° en la tabla general. Un despropósito.

-¿Cómo será el futuro de San Martín dentro de la AFA al margen de si asciende mediante el TAS o no?

-Habría que preguntarles a ellos, pero el que se pone en contra de una decisión por más que sea arbitraria tiene que pagar las consecuencias. Hay una confusión de parte de la dirigencia. Dirigentes que integran el Comité Ejecutivo te dicen “yo del Nacional no hablo”. Insólito.

-¿Vio los informes de Lanata y Tomás Méndez, de C5N, sobre los supuestos vuelos privados que hicieron desde la AFA?

-Ningún club hizo un reclamo al respecto, pareciera que los demás están esperando que San Martín también salga a denunciar eso. Ese tema que se planteó a nivel periodístico no tuvo una respuesta dirigencial, ni nadie ha actuado de oficio. O capaz que a los dirigentes les parece algo normal. Si realmente se dilapidaron 1.200.000 dólares en vuelos, no me parece normal que nadie pregunte nada ante la pobreza que tienen los clubes. Me extraña que nadie haya pedido una rendición de cuentas.

-¿Usted piensa seguir como dirigente después de todo lo que sostiene?

-No sabría decirte. Por supuesto que voy a afrontar la causa San Martín hasta el final, pero hoy no puedo contestar qué será de mi futuro.

Fuente: Olé