UTA define si lleva adelante el paro de colectivos

UTA comienza a definir si lleva adelante el paro de colectivos. Trabajadores de la empresa Aconquija esperan una solución ya que no cobra el sueldo desde abril.

Trabajadores de la empresa Aconquija esperan una solución ya que no cobran el sueldo desde abril, con la salvedad de un monto que percibieron por un préstamo que le brindó la Nación a las empresas, en este caso el dinero fue repartido entre todos los trabajadores, recibiendo solo $32.000.

Germán Valdez, delegado de la empresa Aconquija expresó que: “La empresa gestionó todo lo necesario para acceder al plan ATP, pero para la Nación Tucumán no existe”, expresaron. “Hablé con Salim, el jefe de Anses que me recibió amablemente en su casa, pero hasta acá no tuve ningún tipo de información”.

Con la reactivación del turismo interno en la provincia, aseguran que los viajes para los pasajeros se están realizando en combis. Aguardan novedades mientras esperan ingresar a una reunión para determinar cómo continúa la situación.