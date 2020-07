Bonistas rechazaron la última oferta del Gobierno

Los tres principales grupos de bonistas anunciaron que enviaron una propuesta conjunta al Gobierno argentino que “representa importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos, incluido que los nuevos bonos emitidos en el intercambio de los títulos globales existentes se regirán por una versión modificada del contrato de 2016”. Además confirmaron su rechazo a la última oferta presentada por el ministro Martín Guzmán, pese a que en esa presentación se habían acercado un poco más a las pretensiones de los acreedores.

La referencia al contrato de 2016 implica un cambio en la letra chica de lo que habían pedido los grupos de bonistas más duros con anterioridad: habían solicitado a la Argentina términos más duros en lo legal que implicaba emitir los nuevos títulos bajo los “indentures” (contratos) de 2005, más estrictos para el país, pero ahora aceptan una “versión modificada de 2016”.

El anuncio, además de avisar que hay nueva contrapropuesta, aumenta la fuerza de los bonistas: hasta el momento estaban unidos dos de los grupos, el Ad Hoc (dentro del cual está BlackRock) y el Tenedores de Bonos de Canje, ahora sumaron ahora al más cercano al Gobierno, al Comité de Acreedores.

Según el comunicado que enviaron, en conjunto poseen un tercio del total de la deuda argentina, por lo que podrían bloquear que se llegue a un canje exitoso.

Para llegar a que se concrete la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera por US$ 64.800 millones el Gobierno incorporó el “umbral mínimo de aceptación”: según este, se debe conseguir que un 50% de los acreedores manifieste su aceptación al canje o, de otra manera, que un 60% termine adhiriendo una vez que se aplican las cláusulas de acción colectiva (CAC) sobre cada serie de bonos.

“Creemos que la nuestra es una propuesta mejorada: proporcionará el alivio a corto plazo que Argentina necesita con urgencia,brindará una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del país y su acceso a los mercados internacionales de capital, y proporcionará el marco legal necesario para alentar la inversión adicional necesaria para poner al país en el camino hacia una recuperación sostenida”, aseguran en el comunicado conjunto, aunque los detalles no se dieron a conocer.

Y añadieron que de manera simultánea con la presentación de la propuesta revisada, los tres grupos también “han firmado un acuerdo de cooperación reafirmando que la oferta actual de Argentina no llega a una propuesta que pueda ser apoyada por los grupos acreedores”.

“De conformidad con el acuerdo de cooperación, los miembros de los grupos de acreedores de Argentina no licitarán sus tenencias de bonos en la oferta de canje propuesta por Argentina”, agregan, por lo que dejan explícito que rechazan la última oferta oficial presentada el 4 de julio ante la SEC.

Las versiones de que hoy habría novedades del lado de los bonistas empezaron a circular en el mercado temprano: de hecho hubo un reflejo en el mercado, con los bonos que cayeron y una leve suba del riesgo país a los 2.389 puntos básicos.

“Estamos seguros de que hay una resolución consensuada a la vista y de que dicho acuerdo proporcionará un camino hacia un futuro económico sostenible para el pueblo argentino”, concluyen.

En el comunicado mencionan que los tres grupos, que “colectivamente poseen más de un tercio de los bonos Globales en circulación de Argentina y más de un tercio de sus bonos de canje en circulación, se complacen en anunciar que nos hemos unido presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores”.

En una entrevista con el diario británico Financial Times conocida ayer, el presidente Alberto Fernández aseguró que era la última oferta la que se oficializó a principios de julio. “Esto es lo que podemos hacer, no podemos hacer más“, enfatizó el presidente y añadió: “Esperamos que el mundo nos entienda. No vinimos aquí para pelear con acreedores, vinimos a solucionar un problema que no creamos”.

El comunicado difundido hoy sorprendió porque los dos grupos de bonistas más duros sumaron ahora al más cercano al Gobierno, al Comité de Acreedores (ACC), aunque este grupo está más debilitado: tanto Gramercy, Fintech y Greylock lo abandonaron.

Hans Hume, el representante de Greylock (fondo que estaba dentro de ACC) confirmó a Clarín que esta mañana decidieron dejar el grupo y que aceptaron el canje propuesto por la Argentina.

Semanas atrás había dicho a este diario que se trataba de una oferta razonable la presentada por el equipo de Martín Guzmán ante la SEC y que a los grupos grandes les iba a ser “difícil quedar afuera”.

Otro aspecto que muestra que el ACC estaba más cercano al Gobierno es que dos de los fondos que lo conformaban, Fintech y Gramercy, se escindieron a comienzos de julio y manifestaron su apoyo a la propuesta argentina.

Antes de conocer que había una nueva contrapropuesta en juego, en el Gobierno mantenían que si el canje no llegaba a resultar exitoso, lo iban a dejar de lado por el momento y avanzarían en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, para lograr un nuevo préstamo desde el organismo.

