Vecinos marcharon por las cenizas del ingenio Ñuñorco

Vecinos de Monteros, marcharon de forma pacifica por la ciudad para mostrar su descontento por las cenizas que emana el Ingenio Ñuñorco durante su molienda.

La protesta comenzó en la puerta del edificio municipal, con pancartas en mano, hacían sentir el descontento por la fabrica. La mayoría de los presentes, destacaron que no quieren el cierre de la fabrica, sino el pedido es el cumplimiento de las leyes ambientales.

«Necesitamos gente comprometida, que pueda manejar el grupo, somos casi 1600 personas en Facebook, y muchos no participaron en el día de hoy», expresó Peter Naztor, referente del grupo, nacido en Hungría, y que hora junto a su familia reside en Monteros.

En su alocución, ante los presentes, Naztor fustigó con dureza a la ONG monteriza «Pacto Verde» y también a algunos compañeros del movimiento civil. «El miércoles nos reunimos con gente de Medio Ambiente de la Provincia, el jueves hubo una reunión acá donde no nos invitaron, el viernes vinieron a hacer las medidas en el Ingenio, y tampoco nos invitaron, y eso que en el documento decía que nosotros debíamos formar parte.

«Escuche la historia de Pacto Verde, que era una organización en los años 2000, 2001, y estaban luchando por lo mismo objetivos que nosotros estamos luchando ahora, y ese grupo se desarmó porqué a cada uno de esos coordinadores les ofrecieron cargos públicos, y ahora están aprovechando esos cargos y no están luchando», dijo con dureza.

Además también se refirió a la abogada María Yossen, que participó del encuentro con el Intendente de Monteros. «Ella forma parte del grupo, pero no nos avisó de la reunión de la Municipalidad, y no fue en representación nuestra, y en los posteos en redes sociales del intendente Pancho Serra, figura que nos representó . «No puedo decir que ella nos representó, porque nadie se enteró de la reunión, supongo que tenía toda la buena voluntad, pero nosotros no lo sabíamos», dijo.

Además Naztor, dijo que esta reunión fue un daño irreparable para el grupo. «Perdimos mucha gente tras esto, ahora vamos a organizar otro grupo de coordinación, para ver como seguir, pero todo va a depender del Ingenio y de la Municipalidad», explicó.

Los asistente a la marcha, dejaron sus bolsas con cenizas, que juntaron en sus viviendas, en el acceso principal a la fabrica monteriza.

