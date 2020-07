Protesta UTA: La policía no permite el ingreso de los colectivos hacia plaza Independencia

Un retén de policías prohíbe el ingreso de las unidades de colectivos al microcentro tucumano, en una protesta que llevan adelante los trabajadores del transporte público de pasajeros.

César González, titular de la UTA aseguró que si no se les permite el paso y el avance de la protesta hacia la zona de plaza Independencia, la situación pasará a mayores y amenazan con parar todos los colectivos de la provincia: “hablamos con la policía, les pedimos pasar porque no hay otra forma de salir con los colectivos. Muchos compañeros ya están intranquilos y aseguran que si no les permiten el paso van a paralizar la líneas urbanas y metropolitanas”, expresó González.

“Vamos a esperar acá un tiempo prudente, hasta que los reciban a los trabajadores de la empresa Aconquija. Sé que así será. De acuerdo a lo que se defina, determinaremos cómo seguir”, agregó.