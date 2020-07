El Gobierno provincial buscará una solución para los trabajadores de la empresa Aconquija

Trabajadores de la empresa Aconquija reciben la notificación del secretario gremial de UTA César González. El gobierno provincial se comprometió en averiguar por qué la empresa no recibe la ayuda del gobierno nacional.

En una nueva protesta, empleados de la empresa Aconquija y miembros del gremio de UTA, realizaron una movilización en el microcentro tucumano. Hace tres meses que no cobran el dinero de la ATP.

César González, el titular del gremio manifestó que no saben exactamente por qué no les llega el dinero a la empresa Aconquija, “es la única que no precibe el dinero de la ATP, la empresa presentó todos los papeles” aseguró.

“Esperaremos hasta el jueves para tener una respuesta favorable para los compañeros que realmente la están pasando muy mal”, comentó.

Por otro lado, a nivel nacional habrá una reunión el jueves a las 11 de la mañana. Según los resultados de la misma se decidirá si realizarán un paro. El servicio de transporte será normal hasta el jueves por la mañana.

Mirá la nota completa con nuestro móvil en el lugar de los hechos.