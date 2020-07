Polémico: “Si el Estado no actúa tenes que armarte”

El legislador Ricardo Bussi se mostró a favor de que la gente pueda defenderse ante un intento de asalto, como el caso de un jubilado que mató a un ladrón en Buenos Aires. Expresó que “una vez más la Justicia se está equivocando. Las personas, cuando el Estado no nos defiende tenemos derecho a defendernos”.

Sostuvo que “es el Estado el que debe imponer el temor a los delincuentes a infringir la Ley y cuando el Estado no lo hace, es el ciudadano. Alguien tiene que detener esto. Si el Estado no te cuida, tenes que cuidarte vos”.

Ante la pregunta si la gente tendrá que armarse, el legislador expresó: “si el Estado no funciona, que vas ha hacer? que te maten a una hija?…tenes que cuidarte vos. Esto es tristemente así”.

¿Esto sería que todos los tucumanos salgan armados? insistió Omar Nóblega y la respuesta contundente del legislador no se hizo esperar. “Pero nos quedamos impávidos viendo como los matan (a los hijos) como conejitos? Yo no estoy de acuerdo con eso”.

Sin embargo, aclaró que no pide a la gente que salga a la calle armada, “lo que quiero es que el Estado actúe, que regrese porque el Estado se fue. Pero ahora, si el Estado no regresa, tenes que armarte, tenes que cuidarte”. Bussi aseguró que “no porto armas, pero en la medida que esto siga así, la voy a tener que comprar, practicar tiro y defender a mi familia porque lo último que voy a esperar es que maten a mi hija. Eso no va ha suceder, primero me van a tener que matar a mí”.