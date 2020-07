After office virtuales para visibilizar la producción local

En el marco de la pandemia, el IDEP Tucumán (Instituto de Desarrollo Productivo) continuó brindando asistencia técnica a empresas locales y difundiendo sus ofertas comerciales a través de las redes sociales. Entre las propuestas por las que apostó el organismo se destaca las entrevistas en vivo por su canal de Instagram.

Maderplak, BEET Cervecería, Eugenia Flores, Gerf, Clúster Tecnológico Tucumán, GERF, Que lo Paleo, Mumina Bakery, Bom Dia y Fatto in Casa fueron los primeros en compartir sus experiencias, anécdotas y sugerencias para quienes comienzan a emprender.

Emprender en Tucumán

Cada invitado compartió su mirada sobre los desafíos de emprender en nuestra provincia, especialmente en tiempos difíciles. Sin embargo, todos destacaron lo importante que fue para sus negocios el poder reinventarse y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado sin perder la esencia.

“Creo que lo importante es tener un norte, saber a dónde vamos, a pesar de que la pandemia nos obliga a reinventarnos, pero sin perder el foco” expresó Damián Rivadenerira, de Maderplak.

Durante los encuentros virtuales también se habló sobre el valor del asociativismo, las tendencias en los diferentes sectores, el desafío de exportar desde Tucumán y de algunas de las características que todo emprendedor debe tener para que su proyecto siga creciendo: actitud proactiva, capacitación constante, conocimiento de las necesidades reales de los clientes, aprender a diferenciarse y trabajar en equipo.

“Crean en sus convicciones, crean en las ideas que tienen. Practiquen la mejora continua, equivóquense y no bajen nunca los brazos” alentaba Eduardo Idigoras de la firma de snacks saludables, Que lo Paleo, a quienes empiezan a emprender o aún no se animan porque, como explicaba, no hay satisfacción más grande que la que obtiene al ver cómo crece una idea de negocio propia.

El IDEP continuará promoviendo este espacio de intercambio y crecimiento colectivo. Por ello, se invita a todos los interesados a visitar diariamente las redes sociales del Instituto con el fin de notificarse sobre los próximos After Office virtuales en Instagram.