Berni, sobre el jubilado que mató al ladrón: “No debería estar preso”

El ministro de Seguridad boanerense, Sergio Berni, estuvo este miércoles en A dos voces (TN) y volvió a referirse al caso de Jorge Ríos, el jubilado que mató a un ladrón que había entrado a robarle a su casa en Quilmes.

“No comparto la reacción que tuvo Ríos pero la entiendo. Jorge es una persona que trabajó, que se jubiló y que se fue a dormir con la única iniciativa de descansar; pero cinco ladrones ingresaron a su casa, intentaron robarle, forcejearon con él y luchó por su vida durante cinco minutos”, manifestó Berni.

Asimismo agregó: “¿Cómo una persona que se va a acostar a la mañana termina presa y los delincuentes libres en la calle? Porque tampoco hay una explicación por la cual Jorge, más allá que ejerció su derecho de legítima defensa de manera correcta o incorrecta, no tiene ningún motivo para estar preso”.

El funcionario detalló: “Para estar preso tiene que haber dos causales, o que intente fugarse o que entorpezca la investigación. Ninguna de las causales está presente, por lo tanto no debería estar preso”. A su vez, opinó: “La intención de Jorge no fue matar a nadie, cuando lo veo a los ojos no es un asesino”.

Fuente: TN