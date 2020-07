Jalil: “Vamos a presentar un núcleo de coincidencias para reformar la Constitución”

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, consideró que están dadas condiciones para avanzar en los acuerdos necesarios para reformar la Constitución Provincial y aseguró que presentarán una propuesta para lograr un núcleo de coincidencias que permita mejorar la Carta Magna. También dijo que su gestión trabaja fuertemente para reformar los tres poderes del Estado y volvió a pedir responsabilidad a la población por la situación sanitaria.

“Creo que tenemos que ir a una reforma integral de nuestra Constitución y estamos de acuerdo en presentar un núcleo de coincidencias”, expresó el gobernador, en coincidencia con la sugerencia que había realizado el senador nacional Oscar Castillo, quien opinó que antes de avanzar con la reforma era necesario que el Gobierno convocara a los representantes políticos a discutir ese núcleo de coincidencias básicas.

Para Jalil, esas coincidencias tienen que determinar, además, un límite al gasto en personal. “Como en la Carta Orgánica de la Capital, es necesario establecer un porcentaje en el gasto de empleo de la planta permanente y la no permanente. Esto va a ser fundamental”, expresó al ser consultado sobre los episodios que se sucedieron en la Legislatura la semana pasada.

El mandatario aseguró que iniciará el proceso con una convocatoria a todos los sectores, entre los que incluyó a los empresarios, ya que lo comentó en oportunidad del lanzamiento de un paquete de medidas para el sector pyme e industrial. “Los vamos a invitar a todos, como fue el proceso anterior (el de la exgobernadora Lucía Corpacci, lanzado en 2014). Empezaremos a dialogar quizás primero por videoconferencia, y cuando la situación lo permita tendremos una Constitución diferente en un mundo que ya es distinto”, arengó.

En ese sentido, dijo que en su gestión están “dispuestos y trabajando bastante para avanzar con las reformas en los tres poderes”.

“Ya se trabajó mucho con el Gobierno de Lucía Corpacci y seguimos haciéndolo. Por ahí la gente no nos cree, no le creían a Lucía cuando hablaba de los ocho años de mandato, no me creen a mí tampoco”, señaló.

Sobre las reformas al Poder Judicial aprobadas en la Legislatura, señaló que ya están en los detalles de un decreto para determinar el mecanismo de designación de los jueces. “Vamos a sacar un decreto, pero estamos analizando la forma de nombrar no solo a los jueces, sino la forma de cómo nombrar a todo el personal. Creo que así como el gobernador va todos los primeros de mayo y rinde cuentas, también pueden hacerlo los jueces”, opinó.

Fuente: El Ancasti