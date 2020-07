Así lo expresó el vicegobernador Osvaldo Jaldo, minutos antes de una nueva sesión de la Legislatura provincial, la séptima desde que comenzó la cuarentena el 20 de marzo por el coronavirus. El titular de la Cámara se mostró muy preocupado por la falta en el cumplimiento del protocolo de seguridad sanitaria en algunas actividades, que ponen en riesgo la contención que se está haciendo a fin de evitar la circulación de Covid-19.

Puntualmente, Jaldo cuestionó que en muchos bares no se cumplen las medidas de distanciamiento al señalar que “hay muchas personas sentadas en un mesa y ninguna usa barbijos. Eso no era lo comprometido cuando se flexibilizaron las actividades, todos los tucumanos debemos cumplir con los protocolos, porque gracias a ello Tucumán está en la Fase 5 (distanciamiento social), somos la única provincia del Norte que está en esa fase”.

“Pero la Fase 5 debe ser sostenida por cada uno de los tucumanos”, afirmó Jaldo, al indicar que durante la sesión de este jueves se aprobará un proyecto de resolución para instar al Poder Ejecutivo que profundice los controles y que sea más efectivo el cierre de las fronteras, que por 60 días se cumple en la provincia. “Todo el esfuerzo que hace el Ministerio de Salud en la prevención, nos permite hoy estar en Fase 5, que a su vez nos posibilitó reflexibilizar muchas actividades económicas, pero no podemos relajarnos. El virus está cada vez más cerca, está en Jujuy y Salta, que tuvieron que volver a Fase 1. No queremos eso para Tucumán, pero si no se cumple con los protocolos comprometido por todos los comerciantes y empresarios, no vamos a dudar en volver atrás porque para nosotros la prioridad es cuidar la salud de todos los tucumanos”, sentenció el vicegobernador.