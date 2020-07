Recibió una golpiza y quedó cuadripléjico: Su familia pide ayuda

Esta es la historia de Andrés Naranjo, quien recibió una golpiza y quedó cuadripléjico. Viven en malas condiciones. No tienen ni siquiera un baño.

“Él tendría que estar un poquito mejor. Yo lo atiendo porque en un año y medio aprendí muchas cosas en el hospital cuando estaba internado. Nuestra familia nos dio la espalda y estamos los dos solos. Estoy enferma pero la lucho por él sin ayuda de nadie“, dijo su hermana.

Y siguió, “Me he cansado de andar y pedirle ayuda al intendente Darío Montero. Me dijeron que no hay para que me ayuden. Estoy agradecida con lo que me dieron (una estufa y frazadas) pero Andrés necesita vivir en mejores condiciones“.