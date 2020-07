“A su país”: Oscar Ruggeri cruzó a Víctor Hugo Morales

El panelista de 90 Minutos de Fútbol, Oscar Ruggeri, cruzó al periodista Víctor Hugo Morales, por la decepción que manifestó tener el relator deportivo con el presidente Alberto Fernández por la postura Argentina frente a la ONU sobre la situación en Venezuela.

Ruggeri estaba expresando que, en su opinión, la selección argentina de fútbol “nunca” tendría que ser dirigida por un entrenador extranjero, ante la consulta del conductor del programa, Sebastián “Pollo” Vignolo, respecto de quiénes son los mejores directores técnicos del mundo.

En ese sentido, el excampeón mundial en México ’86, ubicó en el ranking imaginario al Cholo Simeone, a Marcelo Gallardo y Pep Guardiola. Pero para conducir al combinado albiceleste, en caso de que fuera manager del combinado albiceleste, el Cabezón dijo que ponderaría al DT del Atlético de Madrid.

RUGGERI: "NO IRÍA A BUSCAR A GUARDIOLA"#90MinutosFOX – El Cabezón dejó en claro que no tendría en cuenta a Pep para dirigir a la Selección Argentina en el hipotético caso que tuviera la responsabilidad de elegirlo. pic.twitter.com/2FYy1cr0fc — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 23, 2020

En tanto, si Simeone le dijera que no, buscaría a Gallardo o su amigo, Ricardo “Tigre” Gareca. Cuando Vignolo le consultó por Guardiola, el exfutbolista respondió: “No me hablen de extranjeros. Mi selección, la selección argentina, no la va a dirigir nunca un extranjero”.

Luego, Ruggeri argumentó: “Si decimos que Gallardo es el mejor del mundo y tiene la posibilidad de dirigir la selección, y lo vas a buscar a un extranjero, no me hablen más de los argentinos después”.

La referencia solapada a Víctor Hugo Morales

Ante la acusación de su compañero de programa Vignolo (“discriminás”), el exfutbolista respondió: “Qué me importa lo que digas vos. Los extranjeros que viven en mi país se tienen que adecuar a las reglas que tenemos nosotros, y a las leyes nuestras”.

Finalmente, se refirió (sin mencionarlo) a Víctor Hugo Morales, el relator uruguayo que vive hace décadas en nuestro país. Morales había cuestionado la posición de Argentina frente a la ONU sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, y provocó la “justificación” al aire de Alberto Fernández.

“Presidente: no conteste más. Al que no le gusta, se tiene que ir a su país. Si viven acá, las reglas y las leyes, y las normas, la ponemos los argentinos. Yo vivi en tres lugares: Italia, España y México. Una vez, declaré y me dijeron: señor Ruggeri, si no le gusta, váyase a su país. Así que les contesto a todos los extranjeros: no tengo problema con nadie. Vengan acá a trabajar. El que trabaja, lo banco a morir. El que declara que me decepcionó, a su país, hermano. Es muy simple esto”.

Fuente: La Nación