“Cantando 2020” debuta el próximo lunes

El reality “Cantando 2020”, conducido por Angel de Brito y Laurita Fernández, se estrenará el próximo lunes a las 22.30 por El Trece en medio de estrictos protocolos por la pandemia de coronavirus, con 20 parejas y un jurado integrado por Nacha Guevara, Moria Casán, Karina La Princesita y Pepito Cibrián.

Producido por LaFlia (de Marcelo Tinelli, el gran ausente en este ciclo) las 20 parejas que competirán en el certamen y que este año deberán respetar los protocolos para televisión son: Carmen Barbieri con Mariano Zito, Miguel Angel Rodríguez con Lula Rosenthal, Dan Breitman con Florencia Anca, Laura Novoa con Patricio Arellano, Melina Lezcano con Juan Pérsico, La Bomba Tucumana y su hijo Tyago Griffo, Sofi Morandi y Bruno Coccia, más Jey Mammón y Carla del Huerto.

Además, participarán Esmeralda Mitre y Nicolás Serraiti, Flor Torrente y Michel Hersch, Lola Latorre y Lucas Spadafora, Lizardo Ponce y Lucía Villar, Facundo Mazzei y Agustina Agazzani, Adabel Guerrero y Leandro Bassano, Flopy Tesouro y Pablo Turturiello, Mariana Brey y Fran Eizaguirre, Karina Jelinek y Cristian Fondan, Brian Lanzellotta y Angela Leiva, Federico Salles con Cande Molfese y Agustín Sierra e Inbal Comedi.

De Brito adelantó que la hija de Marcelo Tinelli, Juanita estará en el certamen. “Va trabajar en el Cantando, conmigo, muy cerca mío, no puedo decir todavía de qué manera. Ya está grande, ya creció. No es la Juanita que veíamos con la florcita hace 12 años en “Bailando por un sueño”, ya es una señorita. Si fuera detrás de cámara no tendría gracia”, destacó de Brito.

Por su parte, Laurita Fernández apuntó: “El estudio impresiona, es espectacular. Agregaron un montón de cosas. Estar en una productora así es jugar en primera, en Canal 13, y al lado de Angel”, manifestó la bailarina, expectante por el inminente debut en la pantalla de El Trece.

Desde LaFlia adelantaron que están haciendo los ensayos del envío que irá de lunes a viernes a las 22.30 por El Tres de Rosario vía Zoom, que los jurados darán su veredicto respetando la distancia protocolar y todas las medidas de tiempos de pandemia.

Fuente: La Capital