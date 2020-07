Ricardo Zielinski: “No es verdad que se preocupan por todos los equipos”

Ricardo Zielinski siente que su equipo fue perjudicado. “Arriesgamos el torneo local para enfocarnos en la copa internacional porque no teníamos el presupuesto necesario para hacer las dos. ¿Y qué pasó? Cancelaron el campeonato local”, reclamó el entrenador de Atlético Tucumán. “¿Por qué no se podía continuar?”, se preguntó. Y agregó: “El fútbol tiene que reorganizarse. No es verdad que se preocupan por todos los equipos”.

El Ruso no se quedó con nada guardado y también apuntó contra River, quien no se presentó a jugar la primera fecha de la Copa de la Superliga: “La decisión de River de no jugar fue inentendible. Fui muy crítico en su momento. Nos usaron. Fue una estrategia política, no futbolística”.

“A esta altura hay que arrancar. Se tomaron decisiones y hoy debemos pensar en lo que viene. Lo de atrás no se puede modificar. Hay que tener las cosas claras. Ahora buscamos mantener una base y esperar hasta que AFA nos comente los cambios”, añadió Zielinski. Con respecto a la vuelta de las prácticas, opinó: “Considero que se debería dejar entrenar a los equipos clasificados a la Copa Libertadores, por la lógica y simple razón de que Argentina tiene que competir en igualdad de condiciones”.

Fuente: Club Octubre 947