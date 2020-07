SEOC se opone a la ampliación del horario de atención de los comercios. Movilizan el lunes

Polémica en puerta por la posible ampliación del horario de atención de los comercios a partir del lunes, según lo informan desde la Cámara de Comercio. El actual horario es de 10 a 18 hs.

Por su parte Roque Brito, Secretario General de SEOC, se opone rotundamente a esta modificación. “Esto va en contra de los derechos del trabajador”. Amenazan con movilizar el día lunes a partir de las 16 hs.

“No se está cuidando al trabajador, no se respetan las normas ni el distanciamiento. Hay lugares donde ingresa más gente de lo permitido”, manifestó.

“Con 8 horas por día es suficiente para los comercios. No pagaron el 100% del sueldo y eso va en contra del trabajador, tienen que cumplir como corresponde, no se está cumpliendo tampoco con el pago de las horas extras de los días sábados”, declaró Brito. También advirtió que si no se respeta el horario estipulado realizarán un paro.

