UTA define este lunes si hay paro en el transporte

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se señaló que este lunes se podría declarar un nuevo paro del transporte, si fracasa la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Desde el gremio nacional advirtieron demoras en la llegada de las partidas e indicaron que de no recibir una propuesta salarial mejoradora paralizarán el servicio en el interior del país.

En Tucumán hay trabajadores que no han cobrado el mes de junio y el medio aguinaldo. La semana pasada se han desactivado dos medidas de fuerza a la espera de los fondos pero este lunes habrá una paralización total si la situación no se destraba. “No podemos esperar más“, dijo el referente de UTA Tucumán César Gonzalez a Los Primeros.

Mediante un comunicado, la UTA adelantó que el encuentro clave tendrá lugar este lunes 27 de julio de forma virtual a las 11.00 de la mañana. “En caso de no recibir una propuesta mejoradora, no descartamos nuestro plan de lucha“, enfatizaron.