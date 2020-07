AETAT no recibió los fondos y se avecina otro paro de colectivos

El directivo de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Luis García, manifestó que hasta la fecha no recibieron los fondos que la Nación otorga en concepto de subsidio al transporte público de pasajeros de la provincia, lo que llevaría a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), a decidir un nuevo paro de actividades en las próximas horas. “Desde el 13 de julio estamos esperando que el gobierno nacional envíe los fondos que dice que ya mandará. Hasta que eso no ocurra no tenemos ninguna posibilidad de hacer frente a la deuda salarial que se mantiene con los choferes”, dijo García.

En tal sentido, aseguró que la deuda corresponde al 50% del medio aguinaldo y al sueldo de junio. Estimó que en dinero eso representaría unos 50 mil pesos por cada chofer.

Hoy al mediodía volverán a reunirse las partes en forma virtual, con la intervención de los ministerios de Trabajo y de Transporte, con la intención de resolver la transferencia de los 153 millones de peso que espera el sector empresario. Mientras se discute además, las asimetrías que existe entre el AMBA y el interior del país, en el aporte financiero que efectúa el gobierno nacional.

En caso de persistir estas diferencias, con una fuerte postergación del interior, García advirtió que “el servicio de transporte no llegaría a octubre. Hoy mantenemos el servicio por la decisión de UTA de sostener la prestación”.