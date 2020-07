Romero: “A Jaldo lo veo moverse como un gobernador paralelo”

El subdirector de Tránsito de la municipalidad capitalina, Enrique Romero, es conocido por ser irónico y frontal al confrontar políticamente, por eso no sorprende al trazar un análisis político que “a Jaldo lo veo moviéndose como un gobernador paralelo a Manzur y creo que acá no existe un gobierno bifronte. Están apresurando la puja (electoral)”.

Romero reconoció que el vicegobernador Osvaldo Jaldo puede tener legitimidad para reclamar ser candidato a gobernador de la provincia, pero consideró que falta mucho para eso. “Creo que se están apresurando porque nadie sabe qué quedará de la provincia después que pase esta pandemia de coronavirus. Como cuál será el nivel de pobreza, la desocupación, marginalidad, quebranto comerciales y qué vamos a gobernar. Por eso en esto el intendente Germán Alfaro, tiene un criterio de prudencia de ver antes lo que va ha ocurrir”.

Mientras todos se preguntan que hará el intendente de San Miguel de Tucumán de su futuro político, Romero afirmó que “hoy está acompañando la gestión (de la provincia) en lo que es la pandemia y en lo que es dengue, por eso inició un diálogo institucional con el gobierno de la provincia y no por eso es manzurista”. En ese punto, el dirigente peronista señaló que el que empezó con esta rosca fue Ricardito (por Ricardo Bussi), que como decía su padre (el exrepresor Antonio Bussi), se le saltó la cadena…él es funcional a fracturar a la oposición y ahora, es funcional a dañarlo a Alfaro”.

“Estos muchachos se equivocan y se equivocan mal. No es Alfaro el enemigo, Alfaro es un emergente, donde se sentó a dialogar con Manzur, y eso no significa que la unidad implique uniformidad. Se trata de unidad en un momento de crisis, donde tiene claro que no hay que sacar los pies del plato y que no hay que hablar de candidaturas, y tiene un gran gesto de grandeza en eso y no lo entienden”, enfatizó Romero.