A “La Princesita” aún le duele el bullying escolar

“A veces yo iba al baño y cuando me veían empezaban a venir de a seis o siete atrás mío. Yo decía ‘no puedo ni venir a hacer pipí tranquila’. Me empezaban a golpear la puerta y cuando yo salía mandaban a la más chiquita a que me pegue un cachetazo. Entonces yo me defendía y venía la más grandota y me agarraba del cuello contra la pared”. Así recordó la cantante Karina “La Princesita” Tejeda lo que fue su paso por el colegio, un espacio en el que durante la infancia experimentó el bullying, aunque no con ese nombre.

Durante la entrevista radial con la periodista Catalina Dlugi, la flamante jurado del Cantando 2020, el ciclo que llegará hoy a las 22.30, a la pantalla de El Trece aseguró que las autoridades del colegio “se lavaron las manos” y todo ello afectó su personalidad, incluso hasta hoy: “En casa había tantos líos que yo no decía nada, hasta que no soporté más porque la venía pasando bastante mal. Tan mal que, de hecho, me acuerdo y me sigue haciendo daño”, remarcó, mientras comentó que “participaba mucho en el colegio y no decía malas palabras, era más ‘señorita’, como se dice. Y me decían cosas gravísimas que no las podría repetir, cosas guasas de la peor forma que te puedas imaginar”.

Por otra parte, Karina, quien también vio a su hija Sol atravesar por una situación de bullying, aunque con otras fortalezas, señaló: “Lo que más quiero remarcar es que no recibía ayuda del colegio. La preceptora decía ‘son cosas de chicos’. Se lavaban mucho las manos sin tener en cuenta que eso te deja marcas para toda la vida. Yo pasé a ser una chica muy insegura en mi vida personal y en todo”.

