“Estamos en la tormenta”, dijo Ginés sobre el coronavirus en el país

El ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzalez García recorrió algunos puestos sanitarios de Santiago del Estero y Tucumán.

Al hablar con la prensa comentó, “La evidencia mundial, las tragedias y las muertes evitables son elocuentes, no me parece que haya que explicar nada. Claramente la prevención es lo que mejor funciona, más allá de que nosotros cuidemos el sistema de salud. Es una discusión para otra cosa, esto no es un Boca-River“.

Sostuvo además, que “estamos en la tormenta” ante la cantidad de contagios y reiteró que la cuarentena le permitió al país tener resultados en cuanto al bajo nivel de mortandad.